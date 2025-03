thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag leichter

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 8,32 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,5 Prozent auf 8,32 EUR ab. Bei 8,18 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 8,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.072.733 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 15,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 66,75 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,38 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 13.02.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 7,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,658 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

