thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag Verlust reich

Um 14.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 7,33 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 7,21 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.228.282 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 35,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,67 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 13,16 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 11.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,89 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.599,00 EUR im Vergleich zu 8.577,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte thyssenkrupp am 11.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,45 EUR je Aktie.

