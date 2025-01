thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 4,21 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 4,21 EUR. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,11 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.839.265 Stück gehandelt.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,95 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 34,22 Prozent sinken.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,151 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,13 EUR aus.

Am 19.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,70 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,03 Prozent auf 8,81 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte thyssenkrupp am 13.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 17.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,770 EUR je Aktie belaufen.

