thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Vormittag um Nulllinie

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 4,63 EUR bewegte sich die thyssenkrupp-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,63 EUR an der Tafel. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 4,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,63 EUR nach. Bei 4,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.093 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 40,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,88 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.02.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von 0,12 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.181,00 EUR im Vergleich zu 9.018,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,464 EUR je Aktie aus.

