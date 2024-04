thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag billiger

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 4,56 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 4,56 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 4,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,60 EUR. Zuletzt wechselten 1.484.010 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 7,54 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,39 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2024 bei 4,29 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 5,88 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,150 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,38 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,28 Prozent zurück. Hier wurden 8.181,00 EUR gegenüber 9.018,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,450 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Betriebsrat stellt Bedingungen an Neuordnung der Stahl-Sparte - Aktie höher

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich in der Verlustzone

MDAX aktuell: So steht der MDAX am Nachmittag