thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag mit Einbußen

Um 19.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 5,33 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,28 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 534.788 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 11,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,82 EUR am 05.07.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 10,62 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,94 EUR.

Am 11.05.2022 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,89 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.599,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte thyssenkrupp einen Umsatz von 8.577,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 10.08.2023.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Salzgitter-Aktie leichter: Aufsichtsrat genehmigt Fahrplan für CO2-arme Stahlproduktion

thyssenkrupp- und BP-Aktien verlieren: BP kooperiert mit thyssenkrupp Steel bei Stahl-Dekarbonisierung

Hier stimmt was nicht! Deutsche Stahlaktien - Imaginäre Grenzen

