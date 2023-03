thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag in Rot

Um 11:49 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 6,22 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 5,95 EUR. Bei 6,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.656.319 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 09.06.2022 markierte das Papier bei 9,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,51 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 49,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,89 EUR.

Am 14.02.2023 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9.018,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.023,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte thyssenkrupp am 11.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 09.05.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,535 EUR in den Büchern stehen haben wird.

