thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp springt am Dienstagmittag hoch

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,2 Prozent auf 6,69 EUR. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,71 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.678.914 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.06.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,40 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR. Mit einem Kursverlust von 60,41 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,89 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.02.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 9.018,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.023,00 EUR umgesetzt worden.

Am 11.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 09.05.2024.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,535 EUR je Aktie.

