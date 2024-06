thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Mittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 4,25 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 4,25 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,39 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.288.937 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 7,52 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 76,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 17.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 3,86 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,13 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,06 Mrd. EUR, gegenüber 10,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,32 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,412 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels stärker

MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich fester

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Abgaben