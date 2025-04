thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit kräftigen Verlusten

Kurs der thyssenkrupp

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 8,70 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,6 Prozent auf 8,70 EUR abwärts. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,54 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,00 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 5.512.948 Aktien.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,83 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 214,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,38 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 13.02.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.05.2026.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,672 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

