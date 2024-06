thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit KursVerlusten

thyssenkrupp im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 4,18 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 4,18 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.464.326 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 7,52 EUR. Mit einem Zuwachs von 79,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 2,41 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,13 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 15.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 9,06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,412 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels stärker

MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich fester

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Abgaben