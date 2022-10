thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 5,21 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,19 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,20 EUR. Zuletzt wechselten 547.549 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Gewinne von 54,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 4,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 25,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,62 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 10.950,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.676,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 17.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 23.11.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,59 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

