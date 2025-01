thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 4,11 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,4 Prozent auf 4,11 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 4,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 538.276 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 5,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 32,57 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,151 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 5,13 EUR angegeben.

Am 19.11.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,70 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,81 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,81 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,749 EUR je Aktie.

