thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Mittag an

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,69 EUR nach oben.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 4,69 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,70 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 359.703 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 60,66 Prozent zulegen. Am 26.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,29 EUR ab. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 8,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,13 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,416 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

