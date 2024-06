thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 4,25 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 4,25 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.207.662 thyssenkrupp-Aktien.

Am 14.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,52 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,68 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,13 EUR.

Am 15.05.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9,06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,412 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Stahl-Konflikt: Krupp-Stiftung empört über IG Metall-Äußerungen - thyssenkrupp-Aktie verliert

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Verluste

Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Freitagnachmittag