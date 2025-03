thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,0 Prozent auf 9,44 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 5,0 Prozent im Minus bei 9,44 EUR. Bei 9,36 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.700.300 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 10,95 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 16,04 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 70,67 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 6,38 EUR.

Am 13.02.2025 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. thyssenkrupp hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 7,83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,672 EUR je Aktie.

