thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag höher

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 4,72 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 4,72 EUR. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 4,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.243.692 thyssenkrupp-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,88 EUR erreichte der Titel am 02.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 24,72 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 41,31 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,13 EUR.

Am 19.11.2024 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,81 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,81 Mrd. EUR eingefahren.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,666 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

