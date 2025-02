thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp wird am Mittag ausgebremst

So entwickelt sich thyssenkrupp

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 7,49 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,7 Prozent auf 7,49 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,63 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 3.768.190 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 7,83 EUR. 4,43 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (2,77 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 63,06 Prozent sinken.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,77 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 13.02.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,673 EUR je Aktie belaufen.

