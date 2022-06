thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Verlusten

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 28.06.2022 16:22:00 Uhr um 0,4 Prozent auf 6,01 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,95 EUR. Bei 6,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.233.898 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 11,36 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 47,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,76 EUR. Dieser Wert wurde am 24.06.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,45 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,16 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 11.05.2022 vor. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,32 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.599,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 8.577,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte thyssenkrupp am 11.08.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 1,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

