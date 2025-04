thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Mittwochvormittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 9,77 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 9,77 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,77 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 9,91 EUR. Zuletzt wechselten 213.647 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 10,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 10,74 Prozent niedriger. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,157 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 7,13 EUR angegeben.

Am 13.02.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,702 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren verloren

thyssenkrupp- und Fincantieri-Aktien im Minus: TKMS und Fincantieri vereinbaren Kooperation