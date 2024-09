thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 3,40 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 3,40 EUR ab. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,39 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,43 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.244.766 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 7,37 EUR markierte der Titel am 03.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 116,64 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Abschläge von 18,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,142 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,08 EUR an.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.11.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 20.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,139 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

KW 39: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

Freitagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

thyssenkrupp-Aktie höher: thyssenkrupp bekräftigt seine Portfoliostrategie