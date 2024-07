thyssenkrupp nucera Aktie News: thyssenkrupp nucera am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp nucera zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die thyssenkrupp nucera-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 8,97 EUR.

Die thyssenkrupp nucera-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 8,97 EUR. In der Spitze gewann die thyssenkrupp nucera-Aktie bis auf 8,97 EUR. Bei 8,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.865 thyssenkrupp nucera-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2023 markierte das Papier bei 23,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp nucera-Aktie derzeit noch 161,09 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.07.2024 bei 8,61 EUR. Mit Abgaben von 4,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp nucera-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,00 EUR an.

Am 15.05.2024 hat thyssenkrupp nucera in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Am 13.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 01.09.2025 dürfte thyssenkrupp nucera die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp nucera im Jahr 2024 -0,195 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

