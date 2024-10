Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 1,67 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 1,67 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,66 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,68 USD. Bisher wurden heute 539.757 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,97 USD) erklomm das Papier am 05.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,60 USD erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,90 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 29.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,21 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 229,88 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 184,19 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 10.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,120 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Canopy Growth, Tilray & Co.: So könnte sich die US-Wahl auf Cannabis-Aktien auswirken

Tilray-Aktie hebt nach starken Zahlen ab

Aurora Cannabis gehörte zuletzt zu den meist-geshorteten Aktien - die Gründe