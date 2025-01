Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 1,44 USD abwärts.

Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 1,44 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,43 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,46 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 599.653 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 2,97 USD. Mit einem Zuwachs von 106,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 1,14 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 20,56 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.08.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 10.10.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 200,04 Mio. USD im Vergleich zu 176,95 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 10.01.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.01.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,124 USD je Aktie ausweisen dürften.

