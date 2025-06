Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag im Plus

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 0,406 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 0,406 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,410 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,400 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 482.134 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,145 USD) erklomm das Papier am 31.07.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 427,805 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,370 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 8,932 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 08.04.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,78 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,34 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,052 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

