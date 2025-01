Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag höher

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1,46 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 1,46 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,51 USD. Bei 1,48 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.694.928 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 2,97 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 103,78 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 1,14 USD erreichte der Anteilsschein am 21.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 21,65 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.08.2024 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 10.10.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 200,04 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 176,95 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 10.01.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Tilray (ex Aphria) rechnen Experten am 12.01.2026.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,124 USD einfahren.

