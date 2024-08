Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Nachmittag

Tilray (ex Aphria) im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 1,82 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 1,82 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,82 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 409.926 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,40 USD) erklomm das Papier am 06.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 87,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2024 auf bis zu 1,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 13,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 29.07.2024 vor. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,21 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 229,88 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 184,19 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.10.2024 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,098 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

