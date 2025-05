Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 0,447 USD zu.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 0,447 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,452 USD. Bei 0,435 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 410.983 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,310 USD erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 417,126 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,414 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 7,925 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 08.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,87 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -0,12 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 185,78 Mio. USD, gegenüber 188,34 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,36 Prozent präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,052 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

