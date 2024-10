Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 1,65 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 1,65 USD. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 1,65 USD. Bei 1,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.049.303 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 80,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,60 USD fiel das Papier am 15.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 2,74 Prozent wieder erreichen.

Am 29.07.2024 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2024 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 229,88 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 176,95 Mio. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.10.2024 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,122 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

