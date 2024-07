Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 1,77 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 1,77 USD. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,77 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 133.219 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.09.2023 markierte das Papier bei 3,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 47,94 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,60 USD ab. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 10,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent auf 188,34 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 145,59 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 24.07.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,310 USD einfahren.

