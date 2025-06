Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagnachmittag leichter

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 0,403 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 0,403 USD. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,403 USD nach. Bei 0,408 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 186.479 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,145 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 431,730 Prozent. Am 03.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,370 USD. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 8,255 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,12 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,36 Prozent zurück. Hier wurden 185,78 Mio. USD gegenüber 188,34 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --0,052 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

