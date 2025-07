Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag verlustreich

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 0,661 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 0,661 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 0,640 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,674 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.063.088 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,145 USD. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 224,656 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,351 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 46,875 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,87 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -0,12 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 185,78 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 188,34 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,283 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor