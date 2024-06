Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 1,75 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 1,75 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,75 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 206.109 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 3,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 94,29 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,50 USD am 22.06.2023. Mit einem Kursverlust von 14,29 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -1,90 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 188,34 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 145,59 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,296 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

