Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger greifen bei Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag zu

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 0,435 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,449 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,445 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 428.329 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 2,310 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 81,169 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,414 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 4,851 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Tilray (ex Aphria) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 08.04.2025 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 28.02.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 185,78 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,34 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,36 Prozent verringert.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,052 USD je Aktie aus.

