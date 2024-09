Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Nachmittag auf rotes Terrain

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 1,72 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 1,72 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,72 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,72 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 519.485 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 3,22 USD. 87,76 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 29.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,21 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,88 Mio. USD – ein Plus von 24,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 184,19 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 03.10.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2025 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,094 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

