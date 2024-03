Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Vormittag nordwärts

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1,61 USD.

Um 09:10 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 1,61 USD. Zuletzt wechselten 22.890 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2023 markierte das Papier bei 3,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 52,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,50 USD ab. Abschläge von 6,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tilray (ex Aphria)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,44 Prozent auf 193,77 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,086 USD einfahren.

