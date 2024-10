Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 1,59 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:50 Uhr um 0,3 Prozent auf 1,59 USD ab. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,57 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,59 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 756.514 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,97 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 46,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,45 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 10.10.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 200,04 Mio. USD gegenüber 176,95 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.01.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,120 USD je Aktie aus.

