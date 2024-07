Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) steigt am Nachmittag

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 1,93 USD zu.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 1,93 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,95 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,91 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 626.956 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,40 USD) erklomm das Papier am 06.09.2023. Gewinne von 76,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 1,60 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,10 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 188,34 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 145,59 Mio. USD umsetzen können.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q4 2024 wird am 24.07.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,310 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Aurora Cannabis gehörte zuletzt zu den meist-geshorteten Aktien - die Gründe

Aktien von Tilray und Canopy knicken nach Kurssprung wieder ein: US-Regierung plant offenbar Lockerung von Marihuana-Regelung

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent