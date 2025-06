Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 0,406 USD.

Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 0,406 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 0,403 USD. Mit einem Wert von 0,418 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 452.896 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,145 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 81,068 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 03.06.2025 Kursverluste bis auf 0,370 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,865 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,87 USD gegenüber -0,12 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,36 Prozent zurück. Hier wurden 185,78 Mio. USD gegenüber 188,34 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,132 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

