Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) macht am Nachmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 1,93 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 15:52 Uhr 1,6 Prozent. Bei 1,96 USD erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 1,90 USD. Zuletzt wechselten 219.257 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,40 USD. Dieser Kurs wurde am 06.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 76,17 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2024 Kursverluste bis auf 1,60 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 17,10 Prozent sinken.

Am 09.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 188,34 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 145,59 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Tilray (ex Aphria)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,310 USD einfahren.

