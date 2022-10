Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag weit abgeschlagen

Um 09:22 Uhr ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 5,2 Prozent auf 3,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 3,28 EUR. Bei 3,30 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 423 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,72 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 20,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 07.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2022 abgelaufenen Quartals. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 153,21 USD – das entspricht einem Abschlag von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168,02 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2023 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,233 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

