Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 1,14 USD.

Um 15:50 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 1,14 USD zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 1,14 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 430.624 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 05.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,97 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 160,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,13 USD. Dieser Wert wurde am 23.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.01.2025 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 30.11.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,87 Prozent auf 210,95 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 193,77 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.04.2025 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,185 USD ausweisen wird.

