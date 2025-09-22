Tilray (ex Aphria) Aktie News: Hausse bei Tilray (ex Aphria) am Dienstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 1,27 USD nach oben.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 5,4 Prozent im Plus bei 1,27 USD. Bei 1,27 USD erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 642.360 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 31,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 224,53 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 229,88 Mio. USD umgesetzt worden.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen

Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste