Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 1,20 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 20:05 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 1,20 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 1,16 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,20 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.581.433 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,85 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,81 Prozent hinzugewinnen. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 240,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 224,53 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 229,88 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

