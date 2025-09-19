DAX23.471 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.308 ±-0,0%Nas22.698 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1771 +0,2%Öl66,35 -0,5%Gold3.720 +1,0%
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung
Tilray (ex Aphria) im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Nachmittag auf rotes Terrain

22.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 1,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
0,99 EUR -0,07 EUR -6,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 1,19 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 1,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 963.745 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1,85 USD markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD umgesetzt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen

Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tilray (ex Aphria) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen