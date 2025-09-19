Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Nachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 1,19 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 1,19 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 1,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 963.745 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 1,85 USD markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.
Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD umgesetzt.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie
Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen
Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust
Übrigens: Tilray (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)
Analysen zu Tilray (ex Aphria)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|16.10.2018
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tilray (ex Aphria) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen