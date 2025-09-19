Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Nachmittag auf rotes Terrain

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 1,19 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 1,19 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 1,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 963.745 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1,85 USD markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD umgesetzt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie aus.

