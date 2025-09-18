DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.310 +0,4%Nas22.586 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1748 -0,3%Öl66,66 -1,3%Gold3.684 +1,1%
Profil
Tilray (ex Aphria) im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

19.09.25 20:24 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 1,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,06 EUR 0,00 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 3,6 Prozent auf 1,22 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,20 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,27 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 1.156.281 Stück.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,85 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,26 Prozent hinzugewinnen. Am 24.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 246,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,04 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 229,88 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 224,53 Mio. USD.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,099 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
