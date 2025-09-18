Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 1,22 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 3,6 Prozent auf 1,22 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,20 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,27 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 1.156.281 Stück.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,85 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,26 Prozent hinzugewinnen. Am 24.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 246,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,04 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 229,88 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 224,53 Mio. USD.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,099 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

