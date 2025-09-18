Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag kaum verändert

Tilray (ex Aphria) im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 1,26 USD.

Bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 1,26 USD. Bei 1,27 USD erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,25 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 336.464 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 1,85 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,83 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 72,14 Prozent Luft nach unten.

Am 28.07.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,04 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 224,53 Mio. USD – eine Minderung von 2,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229,88 Mio. USD eingefahren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie aus.

