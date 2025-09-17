Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) schießt am Donnerstagabend hoch
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,3 Prozent im Plus bei 1,27 USD.
Um 20:06 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 1,27 USD nach oben. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,27 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,21 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.354.116 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2024 bei 1,87 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,43 Prozent hinzugewinnen. Am 24.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 260,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 28.07.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 224,53 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.
