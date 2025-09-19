DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.176 +0,1%Nas22.546 +0,3%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,70 -1,2%Gold3.671 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Continental 543900 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Top-News: Das war diese Woche wichtig

Deutliche ErfolgeEli Lilly-Aktie: FDA könnte Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten bis Jahresende genehmigen

Eli Lilly-Aktie: FDA könnte Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten bis Jahresende genehmigen

Eli Lilly steht mit seiner experimentellen Abnehmpille Orforglipron im Fokus. Analysten rechnen mit einer schnellen FDA-Entscheidung und milliardenschwerem Umsatzpotenzial.
Reaktion übertrieben?SAP-Aktie nur kurzzeitig erholt: Analyst sieht massiven Kursverlust nicht gerechtfertigt

SAP-Aktie nur kurzzeitig erholt: Analyst sieht massiven Kursverlust nicht gerechtfertigt

Krypto-PrognosenEthereum-Kurs von 25.000 Dollar bis 2028? Standard Chartered wird mega-bullish

Ethereum-Kurs von 25.000 Dollar bis 2028? Standard Chartered wird mega-bullish

Experten optimistischBei Analysten beliebt: RENK-Aktie sammelt weitere Kaufempfehlungen ein

Bei Analysten beliebt: RENK-Aktie sammelt weitere Kaufempfehlungen ein

Dividenden-TurboMicrosoft-Aktie tiefer: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden

Microsoft-Aktie tiefer: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden

Weiteres GeschäftsfeldRheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest

Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest

Geldpolitik im BlickFed-Entscheid im Fokus: US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet

Fed-Entscheid im Fokus: US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet

Volumen jetzt bekanntDeutsche Bank-Aktie im Minus: Weiterer Aktienrückkauf gestartet

Deutsche Bank-Aktie im Minus: Weiterer Aktienrückkauf gestartet

Zahlungszusagen geliefertAktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

Kaufempfehlungen KW 38Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

VorsichtSEC lässt sich Zeit: Verzögerungen bei der Zulassung von Ethereum-Staking sowie Solana- und XRP-ETFs

SEC lässt sich Zeit: Verzögerungen bei der Zulassung von Ethereum-Staking sowie Solana- und XRP-ETFs

IPOAumovio-Aktie sackt zunächst ab: Conti-Autozuliefersparte startet an der Börse

Aumovio-Aktie sackt zunächst ab: Conti-Autozuliefersparte startet an der Börse

Entwicklungs-PartnerschaftIntel-Aktie zündet den Turbo: Chripriese NVIDIA steigt mit Milliarden ein

Intel-Aktie zündet den Turbo: Chripriese NVIDIA steigt mit Milliarden ein

US-BankenFinanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken

Produktionsplanung im BlickKurssprung: Musk deckt sich mit Tesla-Aktien ein

Kurssprung: Musk deckt sich mit Tesla-Aktien ein

UBS bleibt vorsichtigNovo Nordisk-Aktie im Fokus: UBS bestätigt Rating und Kursziel - fair bewertet

Novo Nordisk-Aktie im Fokus: UBS bestätigt Rating und Kursziel - fair bewertet

Nach KursrücksetzerAktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK nicht mehr im Aufwind: Rüstungsaktien uneinheitlich

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK nicht mehr im Aufwind: Rüstungsaktien uneinheitlich

Tech-Euphorie in AsienNVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips

NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips

Belastungsfaktoren bleibenImpfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?

Wallet-TransfersRekordabflüsse bei Bitcoin: Droht dem Kryptomarkt jetzt die große Knappheit?

Rekordabflüsse bei Bitcoin: Droht dem Kryptomarkt jetzt die große Knappheit?

Möglicher BörsengangAktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum

Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum

Vor Milliardenflut?Ripple-ETFs vs. Ethereum-ETFs: Darum könnte XRP die Nase vorn haben

Ripple-ETFs vs. Ethereum-ETFs: Darum könnte XRP die Nase vorn haben

Anleger in DeckungBioNTech-Aktie im Visier: Warum der Kurs fällt - und welche Perspektiven bleiben

BioNTech-Aktie im Visier: Warum der Kurs fällt - und welche Perspektiven bleiben

Quantum-DurchbruchD-Wave-Aktie mit Plus:

D-Wave-Aktie mit Plus: "Quantum Supremacy"-Meilenstein und Insiderverkäufe im Fokus

KI-KonsolidierungPalantir-Aktie: Rekordwachstum trifft auf Kurskorrektur - lohnt der Einstieg jetzt?

Palantir-Aktie: Rekordwachstum trifft auf Kurskorrektur - lohnt der Einstieg jetzt?

Spin-Off im Blickthyssenkrupp-Aktie mit hoher Volatilität im Vorfeld des TKMS-Börsengangs - Jindal-Interesse

thyssenkrupp-Aktie mit hoher Volatilität im Vorfeld des TKMS-Börsengangs - Jindal-Interesse

Im AufwindPlug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor

Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor

Kursrally geht weiterDroneShield-Aktie weiter im Höhenflug: Anleger bleiben optimistisch

DroneShield-Aktie weiter im Höhenflug: Anleger bleiben optimistisch

52-Wochen-Hoch im BlickDEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch - Was Anleger im Blick behalten sollten

DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch - Was Anleger im Blick behalten sollten

Luft nach oben?ASML-Aktie steigt: JPMorgan sieht noch Aufwärtspotenzial - Kursziel bestätigt

ASML-Aktie steigt: JPMorgan sieht noch Aufwärtspotenzial - Kursziel bestätigt

Vorwürfe erhobenNVIDIA-Aktie bricht ein: Möglicher Verstoß gegen Kartellrecht in China?

NVIDIA-Aktie bricht ein: Möglicher Verstoß gegen Kartellrecht in China?

Übernahmepoker geht weiterCommerzbank-Aktien legen zu: Folge der UniCredit-Drohung?

Commerzbank-Aktien legen zu: Folge der UniCredit-Drohung?