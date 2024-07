Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag in Rot

Tilray (ex Aphria) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 1,87 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 1,87 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,86 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,86 USD. Bisher wurden heute 293.570 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,60 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 16,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.04.2024 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 29.02.2024 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 188,34 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 145,59 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 03.10.2024 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,310 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

